Instagram тестирует функцию оповещения о анонимных скриншотах

Instagram тестирует функцию, которая будет показывать пользователям, когда кто-то делает скриншот их Stories (фото или короткие видео, доступные для подписчиков в течение 24 часов).

Пользователи, привлеченные к тестированию, получают предупреждения, что в следующий раз, когда они делают скриншот или запись экрана чьей-нибудь Stories, пользователь, который ее опубликовал, сможет это увидеть.

Теперь на странице, где отображаются пользователи, которые пересмотрели Stories, будут показываться те, кто сделал скриншот, пишет УНИАН.



В ответ на запрос издания, в Instagram тестирования подтвердили, сказав, что "мы всегда тестируем способы улучшить опыт пользователей в Instagram и сделать так, чтобы было легче обмениваться любыми моментами с людьми, которые важны для вас".



