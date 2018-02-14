Сильвия Раду и мэр Бухареста Габриела Фиря подписали ряд документов

Мэрия Бухареста предоставит Кишинёву два автобуса. Кроме того, молдавские врачи смогут пройти стажировку в румынских больницах. Эти и другие соглашения подписали в румынской столице исполняющая обязанности мэра Кишинёва Сильвия Раду и мэр Бухареста Габриела Фиря.

"Мэрия муниципия Бухареста, решением Генерального совета предоставит Кишинёву два автобуса. Они будут ходить по маршруту, который определит мэр города", - сказала мэр Бухареста Габриела Фиря.



Другое соглашение предусматривает, что библиотека Бухареста подарит столичной библиотеке Богдана Петричейку Хашдеу партию книг. Кроме того, градоначальницы договорились о проведении в обеих столицах недель румынского и молдавского искусства. Обсудили они и возможность отдыха победителей молдавских школьных олимпиад в детских лагерях Румынии. Сильвия Раду поблагодарила коллегу за сотрудничество и поддержку.



"Проеты будут внедряться по мере их принятия. Они будут поспособствуют развитию Кишинёва и улучшению жизни горожан", - заявила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Градоначальницы также договорились о том, что румынские специалисты приедут в Кишинев и подготовят проекты обновления первого роддома и лицея имени Михая Эминеску.



В конце совместной пресс-конференции Сильвия Раду и Габриела Фиря подарили друг другу ии. Было также объявлено, что в начале марта мэр Бухареста посетит молдавскую столицу.





