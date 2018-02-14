Uber терпит крупные убытки

Uber Technologies Inc. в прошлом году продолжила наращивать объем перевозок и выручку, хотя и столкнулась с рядом проблем. Согласно финансовому отчету, выручка компании, базирующейся в Сан-Франциско, в 4-м квартале выросла к трем предыдущим месяцам на 12% до 2,26 млрд долларов. Убыток сократился до 1,1 млрд долларов, сообщает Прайм.

Непубличная компания не обязана публиковать свои финансовые результаты, и она также не предоставила показатели за предыдущий год. При этом результаты за все четыре квартала года Uber предоставила. Как показал отчет, в каждый квартал по сравнению с предыдущим ее продажи росли минимум на 10%.

Валовый объем заказов, то есть сумма до вычета примерно комиссии за поездку в размере около 25%, составил 11,06 млрд долларов, что на 14% превышает показатель 3-го квартала. Эта сумма, включающая показатели бизнесов такси, доставки готовых блюд и грузоперевозок, повысилась примерно на 60% к предыдущему году. Тогда, как сообщила на тот момент WSJ, показатель составил 6,9 млрд долларов, пишет korrespondent.net

Годовой убыток Uber составил 4,46 млрд долларов при продажах в размере 7,36 млрд долларов. Убыток без учета отдельных статей, в том числе процентов, налогов, износа и амортизации, в 4-м квартале составил 775 млн долларов, тогда как в 3-м квартале прошлого года убыток составил 1,02 млрд долларов.

Однако скорость прожигания средств не столь высока, как можно было бы предположить, исходя из такого убытка. В минувшем квартале эта сумма составила всего 40 млн долларов в сравнении с убытком в 1,1 млрд долларов.