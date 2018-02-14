Mercedes отзовет 20 тысяч автомобилей в Китае

Mercedes-Benz (China) Ltd. планирует отозвать с китайского рынка 20,779 тыс. автомобилей из-за дефектов ремней безопасности. Об этом сообщило Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качеством товаров КНР, пишет Интерфакс-Украина в среду, 14 февраля.

Отмечается, что кампания начнется 9 марта. Она затрагивает 1,886 тыс. импортированных машин S-класса, C-класса, а также внедорожников GLC Sport, произведенных во втором полугодии 2016 года. Кроме этого, отзываются 18,893 тыс. автомобилей C-класса и GLC, произведенных между октябрем 2016 года и февралем 2017 года.

Неисправные ремни безопасности могут не сработать должным образом в случае аварий, что может угрожать пассажирам.

Все неисправные детали будут заменены бесплатно, сообщает korrespondent.net

К слову, в 2017 году в Китае было отозвано рекордное количество автомобилей – 20,048 млн, что на 77% превышает показатель за предыдущий год.