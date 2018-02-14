Стоп, фальшивка! Поддельная петиция на сайте президента Российской Федерации

Фальшивая петиция была размещена на профильном сайте президента РФ. В документе, который, якобы, был инициирован Григорием Карамалаком по кличке Болгар, требуется признать Гагаузию частью Российской Федерации. Среди подписантов указаны и несколько чиновников и депутатов из Комрата. Однако они заверяют, что не имеют никакого отношения к этой петиции и возмущены продвижением такой наглой подделки.

Портал vesti.md обратился к председателю Народного собрания Владимиру Кысса, который заявил, что ни он, ни другие члены президиума НС не подписывали обращения к Владимиру Путину. Кысса утверждает, что речь идет об обмане и подделке. “Речь идет о политической игре, основанной на лжи. Президиум Народного Собрания не собирался на заседание больше месяца и не мог ничего подписать. На следующем заседании мы обсудим эту ситуацию, чтобы дать ей оценку», заявил Кысса. Напомним, что Григорий Карамалак разыскивается кишиневскими властями за совершение тяжких преступлений. Однако до сих пор он пользуется покровительством влиятельных кругов в Москве и согласно молдавским прокурорам в срочном порядке получил российское гражданства. Карамалак является другом Ренато Усатого, которого также разыскивают правоохранительные органы за организацию попытки убийства.

Комментарии

Другие новости