Словакия поддержит Молдову в процессе евроинтеграции и внедрении реформ

Словакия продолжит поддержку Молдовы на пути реформ, модернизации страны и евроинтеграции. Об этом заявил Посол Словакии в РМ Душан Дачо на встрече в среду с министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем.

Как сообщили "ИНФОТАГ" в министерстве, он заверил, что при разработке правительством его страны Стратегии о сотрудничестве для развития Молдовы на 2019-2023 гг." будут учтены приоритеты минэкономики, касающиеся, в частности, диверсификации источников энергии, привлечения инвестиций, регуляторной реформы.



Габурич признал, что минэкономики рассчитывает на продолжение помощи со стороны Словакии для внедрения экономических реформ и улучшения уровня жизни населения РМ. По его словам, Молдова заинтересована в расширении сотрудничества и использовании словацкого опыта в области энергоэффективности, информационных технологий и связи.



"Мы рассчитываем, что Молдова сохранит и в новой Стратегии место приоритетных стран для оказания Словакией помощи для развития", сказал министр.



Стороны высказались за организацию в этом году первого заседания молдо-словацкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.



Словакия предоставила Молдове за последние пять лет посредством своего Фонда помощи для развития 2,5 млн. евро. В Молдове действуют 20 предприятий со словацким капиталом в общей сложности 6,37 млн. леев.