Молдова может тотказаться от перехода на летнее время

Молдова решит вопрос о переводе часов после того, как европейский совет проведёт оценку действующей Директивы о летнем времени. Об этом сообщил молдавский кабмин.

Ранее соответствующую резолюцию принял европарламент. С таким вопросом к евродепутатам обратились граждане Финляндии. Они ссылаются на негативное влияние такого перехода на здоровье людей. Директиву о летнем времени приняли в 2001 году. Согласно ей, стрелки часов переводят дважды в год, в последнее воскресенье октября и марта.

Впервые в истории переходить на летнее и зимнее время стали в Великобритании. Случилось это в 1908 году. Сделали это с целью экономии электроэнергии. Сейчас эта практика действует более чем в ста странах мира, в том числе в Молдове, Румынии и Украине.







