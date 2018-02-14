Фотомодель Кейт Аптон смыло со скалы волной во время съемки

Съемка в Арубе едва не завершилась для модели Кейт Аптон серьезными травмами: американку сбила с ног накатившая сзади волна.

Как отмечается в подписи к ролику, девушка участвовала в съемке для журнала Sports Illustrated. Аптон позировала фотографу, стоя на небольшой скале посреди Карибского моря, пишет РИА Новости

"С моей точки волна не казалась такой большой, однако она ударила прямо по скале. Мне понравилась задумка для съемки, но как только я залезла туда и посмотрела вниз, показалось, что все это плохо закончится", — рассказала Аптон.

Ударом волны модель отбросило в воду. По ее словам, падению также поспособствовала юбка, которая была слишком тяжелой. Ассистенты помогли девушке подняться, после чего съемка продолжилась.





