Габриела Фиря и Сильвия Раду подписали программу о сотрудничестве

В молдавской столице будет реализовано множество значимых проектов. Исполняющая обязанности мэра Кишинева Сильвия Раду и мэр Бухареста Габриела Фиря поставили свои подписи под Программой о сотрудничестве между двумя городами. В документе определяются приоритетные аспекты взаимодействия, в том числе действия, которые будут совершены в ближайшее время. В области культуры мэрия Кишинева обязуется запустить линию транспорта для обслуживания туристических и культурных объектов. Румынская сторона проконсультирует молдавские власти по вопросу внедрения проекта, а также подарит два автобуса.

Кроме того, начиная с 2018 года города будут ежегодно реализовывать двусторонний проект «Неделя бухарестских театров в Кишиневе» и «неделя кишиневских театров в Бухаресте». Согласно протоколу о сотрудничестве, будет подписан договор между Библиотекой митрополии Бухареста и муниципальной библиотекой имени Богдана Петричейку Хашдеу — будет проводиться «обмен библиотечными единицами», а румынская библиотека передаст кишиневской некоторые книги.

В области образования власти Бухареста намерены оказать Кишиневу логистическую и материальную помощь для осуществления работ по ремонту лицея имени Михая Эминеску в Кишиневе — образовательному учреждению в 2019 году «исполняется» 50 лет. В ответ кишиневская мэрия обязуется выделить дополнительное количество мест в летних лагерях для учеников, которые будут премированы о итогам конкурсов и олимпиад, проходящих в Кишиневе.

В сфере здравоохранения мэрия Бухареста окажет, опять же, логистическую и материальную помощь для реализации работ по ремонту кишиневского роддома №1. Для молдавских врачей организуют курсы повышения квалификации в больницах Бухареста.

Сильвия Раду и Габриела Флоря достигли соглашения и по другим вопросам, касающимся урбанистических проектов, привлечения европейских фондов, транспорт и защиты бездомных животных,читать полностью https://www.kp.md/daily/26794/3829357/