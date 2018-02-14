Появилось видео лобового ДТП с участием Bentley

В Сети появилось видео, на котором Bentley Continental GT на огромной скорости влетел в автомобиль пенсионера.

Инцидент произошел в городка Амершем в Великобритании. На кадрах, снятых на авторегистратор, видно, как водитель пропускает встречные автомобили, после чего начинает движение. В этот момент из-за поворота на полном ходу вылетел Bentley, зацепил ограждение, а затем врезался в автомобиль 74-летнего британца, пишет РИА Новости

Как отмечают местные СМИ, пенсионер отделался лишь небольшими ссадинами и испугом. Виновника аварии, скрывшегося с места ДТП, суд приговорил к 14 месяцам заключения и лишил водительских прав на 55 месяцев.





