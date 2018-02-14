Россиянин убил беременную любовницу из страха перед женой

Мужчина, задержанный в Уфе по подозрению в убийстве беременной женщины, рассказал о мотивах преступления.

Он признался следователям, что она была его любовницей. На преступление он пошел из страха, что о связи на стороне узнает жена, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах города.

Тело женщины полиция нашла в лесу вблизи села Федоровка Калининского района Уфы 8 февраля. Под подозрение попал 30-летний уфимец, его сразу же задержали.

До этого женщину разыскивали два месяца. В начале декабря в полицию обратились ее родственники.

Как сообщает РИА Новости, сейчас эксперты устанавливают причину смерти. По их предположениям, женщина была на 24-й неделе беременности.







