При ДТП в лондонском аэропорту Хитроу погиб человек

Один мужчина погиб, еще один пострадал в среду утром в результате ДТП на территории лондонского аэропорта "Хитроу", говорится в сообщении столичной полиции.

"Полицию вызвали в 06.06 (08.06 млд) 14 февраля после того, как столкнулись два транспортных средства аэропорта на полосе для такси в аэропорту "Хитроу", — сказано в сообщении.

Один мужчина пострадал, у него сломана плечевая кость, его ранение не представляет угрозы для жизни.

"Другой мужчина примерно 40 лет был направлен в больницу на западе Лондона с серьезными травмами. Позже он скончался", — отмечает полиция.

Сообщается, что пока никто не был задержан, полиция ведет расследование. Правоохранители ждут медицинского заключения, пишет РИА Новости

Аэропорт продолжает работу в обычном режиме.





