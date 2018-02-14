Будут предприняты меры по по защите качества воды

В целях установления основ для деятельности Сообщества в области водной политики и адаптации национального законодательства к европейскому, кабмин одобрил сегодня проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон о воде.

Таким образом, будет проведен всесторонний анализ охраняемых районов во времени, что будет способствовать более эффективному планированию и осуществлению мер по защите и улучшению качества воды.

Как сообщает МОЛДПРЕС, с этой целью будет создан Реестр охраняемых районов, на уровне областей гидрографических бассейнов. Он будет содержать зоны для сбора питьевой воды, для защиты важных с экономической точки зрения видов, для защиты среды обитания и секторов, чувствительных к питательным веществам, включая уязвимые районы.