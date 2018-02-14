Кириллу Лучинскому продлили домашний арест еще на 30 дней

Ордер на домашний арест бывшего депутата Кирилла Лучинского сегодня был продлен на 30 суток. Такое решение приняли судьи Суда сектора Буюкань мун. Кишинэу.

Решение может быть обжаловано в Апелляционной палате.

Прокурор Еуджен Рурак уточнил, что просил продлить ордер на домашний арест, так как есть риск того, что обвиняемый будет уклоняться от правосудия. «У Кирилла Лучинского есть гражданство других стран, и существует риск того, что он покинет страну, если он будет отпущен под судебный контроль», - сказал Рурак.

В свою очередь, адвокат Лучинского Корина Стратан считает, что решение суда противоречит закону. «Мы недовольны тем фактом, что судьи отклонили запрос адвокатов о проведении судебной экспертизы неподтвержденных копий банковских операций. Мы попросили провести эту экспертизу, чтобы определить, включает ли национальное законодательство понятие финансового оборота, потому что знаем, что его не существует. 9 февраля 2018 года вступили в силу поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, в которых предусматривается, что если стороны просят назначить судебную экспертизу, суд должен назначить таковую, но, к сожалению, положение не соблюдается», - сказала Стратан.

Как пишет МОЛДПРЕС, на заседании присутствовал Кирилл Лучинский. Он сказал, что не собирается покидать страну. «Я останусь здесь, пока не докажу, что не виноват, поскольку я не совершал никакого преступления», - сказал экс-депутат.

Также сегодня завершилось судебное расследование, у сторон есть один месяц для подготовки к судебным прениям.

Кирилл Лучинский был задержан офицерами 25 мая 2017 года и вместе с тремя представителями одного из экономических агентов он обвиняется в отмывании денег. В деле Лучинского появилось новое обвинение – сокрытие причастности к двум фирмам, замешанным в схемах по отмыванию денег.

По данным прокуроров, бывший депутат, являясь собственником компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, через подставных лиц занимался отмыванием денег и обвиняется в ряде эпизодов. Если его вина будет доказана, ему и трем его сообщникам грозит тюремное заключение сроком до 10 лет. Бывший народный избранник своей вины не признает.