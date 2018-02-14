Молдавские пограничники поздравили туристов с Днем влюбленных

Пересекающие границу Молдовы в День святого Валентина люди получают необычные вкладки в паспорта.

Необычный способ поздравить путешественников с Днём святого Валентина придумали пограничные полицейские. Сегодня всем туристам, которые пересекали границу в Леушенах и в международном аэропорту крепили к паспортам сердечки с надписью «Путешествуй с любовью и удовольствием».

Туристам такие поздравления очень понравились. Многие размещали фотографии с сердечками в социальных сетях.

Напомним, вчера на светофорах в центре столицы появились сердечки. Их установили по инициативе полиции в преддверии Дня Святого Валентина.







