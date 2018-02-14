Ученые выявили типажи склонных к супружеским изменам людей

Исследователи из Университета штата Флорида в США выявили, что на супружескую верность влияют внешняя привлекательность, возраст и сексуальная удовлетворенность. Об этом пишет издание Mirror.

Ученые проследили за жизнью 233 человек, недавно вступивших в брак. Они выяснили, что изменяют чаще более молодые. Другим фактором, который увеличивает вероятность обмана своего супруга, названа высокая степень сексуальной удовлетворенности. Имея хорошие интимные отношения с супругом, человек обычно хочет более ярких впечатлений, пишет lenta.ru

Менее внешне привлекательные женщины чаще обманывают своих мужей, чем красивые. Одновременно чаще изменяют некрасивым женам.