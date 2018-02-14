Под ледником нашли затерянный мир

Ученые Британской антарктической службы (British Antarctic Survey) запланировали экспедицию к морской экосистеме, ранее располагавшейся под шельфовым ледником Ларсен С в Антарктиде и отрезанной от света в течение 120 тысяч лет. Об этом пишет издание Science Alert.

Свет снова стал проникать в толщу воды в этом регионе после того, как в 2017 году от ледника откололся айсберг A-68 площадью около шести тысяч квадратных километров. Кусок льда двинулся в сторону Южного океана, освободив водное пространство. Исследователи планируют изучить ранее недоступную экосистему, прежде чем изменившиеся условия окружающей среды приведут к ее исчезновению.

Они собираются описать встреченных в районе морских животных, отобрать пробы микроорганизмов и планктона, а также взять образцы пород и морской воды. В ходе экспедиции ученые будут пользоваться данными спутникового мониторинга, чтобы найти путь к экосистеме среди льдов.

Ларсен — самый северный из оставшихся крупных ледников Антарктиды. Наблюдения за его разрушением ведутся несколькими учеными. В частности, команда MIDAS следит за шельфом с 2011 года. В 2002 году была разрушена часть ледника Ларсен B, по площади сопоставимая с территорией американского острова Лонг-Айленд. По мнению ученых, появление A-68 приведет к ускорению таяния Ларсена.Ученые Британской антарктической службы (British Antarctic Survey) запланировали экспедицию к морской экосистеме, ранее располагавшейся под шельфовым ледником Ларсен С в Антарктиде и отрезанной от света в течение 120 тысяч лет. Об этом пишет издание Science Alert.