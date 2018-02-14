Всё больше работодателей отказывается от выдачи зарплат в конвертах

Всё больше работодателей отказывается от выдачи зарплат в конвертах. В прошлом году поступления в госбюджет от подоходного налога, взимаемого с заработной платы, выросли на 14% и составили три с половиной миллиарда леев. Столько же денег поступило из фондов обязательного медицинского страхования.

Доходы увеличились на 12%. Больше всего средств - почти 11 с половиной миллиардов леев - поступило из фондов социального страхования. Здесь рост превысил 18%. Как отметил зампредседателя Национальной конфедерации профсоюзов Молдовы, увеличение поступлений обусловлено внедрением реформ, инициированных правительством.

"Изменили законодательную и нормативную базы, регламентирующие выплаты зарплат в реальном секторе экономики", - cказал зампредседателя Национальной конфедерации профсоюзов Сергей Саинчук.



По словам экономистов, наибольших успехов в этом отношении добились крупные предприятия.



"Внедряются новые стандарты корпоративного менеджмента, которые теперь соответствуют европейским. Мы постоянно взаимодействуем с внешними партнёрами, настаиваем на аудитах в соответствии с международными стандартами", - cообщил экономический эксперт Роман Кирка.



Полностью отказаться от практики выплаты зарплат в конвертах можно будет, если государство продолжит начатые реформы и снизит налоговое давление, считает исполнительный директор Национальной конфедерации патронатов Молдовы Владислав Каминский.



"Интегрированный подход должен включать и меры поощрения. Мы предлагаем предпринимателям небольшое сокращение налогов, а они, взамен, открывают всю информацию о доходах", - отметил глава Конфедерации патронатов Владислав Каминский.



По некоторым данным, примерно 30% зарплат, все еще выплачиваются в конвертах.





