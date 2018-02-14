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В Дондюшанах откроют текстильную фабрику, где будут шить одежду для известных европейских брендов
// фото: Kapital.kz
17:55, 14 Feb 2018
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Новая текстильная фабрика откроется в ближайшие два месяца в Дондюшанах. Шить будут одежду для известных европейских брендов. Открывает предприятие турецкий предприниматель. Инвестиции превысили 10 миллионов леев.

"Мы уже обратились на биржу труда и в мэрию. Собираем резюме. В ближайшее время назначим собеседования. Фабрика в Дондюшанах откроется максимум через два месяца. Строительные работы уже на финишной прямой", - сказала администратор фабрики Людимила Гуцуляк. 

На фабрике будет создано более 600 рабочих мест. 

Местные власти обещают содействие предпринимателю. 

"Уже заасфальтировали дорогу, ведущую к фабрике. Будем оказывать ему всю необходимую поддержку. До сих пор дела в Дондюшанах с рабочими местами обстояли плохо, людям практически негде было работать", - сказал председатель Дондюшанского района Вадим Лесник. 

Два месяца назад предприниматель открыл подобную фабрику в Бельцах. Там создано свыше 800 рабочих мест. Сотрудники довольны условиями труда и зарплатами. 

Ранее правительство запустило кампанию по привлечению иностранных инвестиций. А парламент принял несколько законов, призванных улучшить условия ведения бизнеса в стране и облегчить доступ зарубежных инвесторов на молдавский рынок.




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