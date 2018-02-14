В Дондюшанах откроют текстильную фабрику, где будут шить одежду для известных европейских брендов

Новая текстильная фабрика откроется в ближайшие два месяца в Дондюшанах. Шить будут одежду для известных европейских брендов. Открывает предприятие турецкий предприниматель. Инвестиции превысили 10 миллионов леев.

"Мы уже обратились на биржу труда и в мэрию. Собираем резюме. В ближайшее время назначим собеседования. Фабрика в Дондюшанах откроется максимум через два месяца. Строительные работы уже на финишной прямой", - сказала администратор фабрики Людимила Гуцуляк.



На фабрике будет создано более 600 рабочих мест.



Местные власти обещают содействие предпринимателю.



"Уже заасфальтировали дорогу, ведущую к фабрике. Будем оказывать ему всю необходимую поддержку. До сих пор дела в Дондюшанах с рабочими местами обстояли плохо, людям практически негде было работать", - сказал председатель Дондюшанского района Вадим Лесник.



Два месяца назад предприниматель открыл подобную фабрику в Бельцах. Там создано свыше 800 рабочих мест. Сотрудники довольны условиями труда и зарплатами.



Ранее правительство запустило кампанию по привлечению иностранных инвестиций. А парламент принял несколько законов, призванных улучшить условия ведения бизнеса в стране и облегчить доступ зарубежных инвесторов на молдавский рынок.



