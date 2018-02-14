Украина становится одним из мировых центров суррогатного материнства. Как пишет ВВС, число женщин, которые вынашивают чужих детей, за последние годы выросло во много раз. В стране открываются агентства, которые подыскивают потенциальных суррогатных матерей для бездетных пар со всего мира. Стоит эта услуга от 30-ти до 45 тысяч долларов.
Одна из героинь журналистского расследования два года назад родила ребенка для пары из Словении.
"Сначала не осознаёшь, какое важное дело ты делаешь. Это становится понятно, только когда видишь счастливых родителей. Когда они плачут и благодарят тебя", - сказала суррогатная мать Анна.
Суррогатное материнство в Украине разрешено с 2004 года. По словам специалистов, благоприятные условия для его развития создаются благодаря либеральному законодательству и качественной медицине. Но кандидаткам советуют тщательно готовится к подписанию контрактов. Анна говорит, что знает случаи, когда суррогатным матерям, у которых случались выкидыши, отказывались платить.
"Женщины, которые хотят участвовать в этой программе, должны быть очень осторожными. Они должны читать отзывы об агентстве, чтобы избежать нарушений своих прав", - добавила суррогатная мать Анна.
Суррогатное материнство, в том числе коммерческое, также законодательно разрешено в США, Грузии, России и ряде африканских стран.
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РАК
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ЛЕВ
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
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РЫБЫ
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Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Мечты должны соответствовать реальности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы издания DW