Нидерланды выдали Саакашвили паспорт

Власти Нидерландов выдали бывшему президенту Грузии удостоверение личности. Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе, вся процедура заняла всего несколько минут", - написал он.

При этом он отметил, что все же намерен вернуть себе украинское гражданство, пишет korrespondent.net

"Но я как никогда решительно настроен вернуть своё украинское гражданство", – добавил он.