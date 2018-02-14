Самый черный дом на свете построили в Южной Корее

Самый черный материал на планете — Vantablack — был изобретен несколько лет назад. Теперь он нашел применение в архитектуре: его нанесли на фасад дома в Пхёнчхане, где проходят Олимпийские игры-2018.

Vantablack, изобретенный в 2014 году британской компанией Surrey NanoSystems, сразу же привлек внимание мировой общественности: первые заказы на него поступили из аэрокосмической и оборонной отраслей. Материал был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как «самый черный, когда-либо сделанный человеком». В 2016 году его авторы представили новую, еще более темную версию: этот материал поглощал 99,965% падающего на нее излучения.

Первое в мире здание, в котором был применен революционный материал, The Hyundai Pavilion, открылось 9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане, где проводятся зимние Олимпийские игры. Над созданием павильона работал британский архитектор Асифа Кхан (Asif Khan). Дом имеет форму параллелепипеда, его стены достигают 10 метров в высоту и 35 — в ширину, пишет National Geographic

Пигмент, которым покрыт фасад здания, не отражает видимый свет, а поглощает его — в результате человеческий глаз воспринимает все сооружение как черную дыру. Объем исчезает, и с расстояния кажется, будто на поверхности Земли появилoсь «окно в космос». В продолжение космической идеи архитектор установил на павильоне крохотные лампочки, напоминающие звездные россыпи. Все это позволило создать «ощущение бесконечного пространства».