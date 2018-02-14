Создана визуализация мировой карты ветров в реальном времени

В Сети опубликована мировая карта ветров — она показывает воздушные потоки по всей планете в реальном времени.

Каждая линия — это направление ветра, цвет — его скорость (чем темнее цвет, тем выше скорость). В результате получается настоящее произведение искусства.

Карту создал мастер графических визуализаций, программист из Сиэтла Андрей Каща, который воспользовался данными Национальной метеорологической службы США..

Каждые шесть часов Национальное управление океанических и атмосферных исследований (НОАА) публикует метеорологические данные по всему миру. Среди этих услуг — Глобальная система прогнозов (GFS), которая представлена в виде сетки широты / долготы с рядом связанных значений, включая скорость ветра, пишет moya-planeta.ru

Он зашифрован в специальном формате GRIB, который широко используется в метеорологии для хранения исторических и прогнозируемых данных, которые должны считываться компьютерами. Это может быть преобразовано в информацию, которую люди могут обрабатывать с использованием языка программирования JavaScript, обычно используемого на веб-сайтах. На сайте GitHub Каща опубликовал код, который использовал для создания визуализации.

На карте можно увидеть пять основных океанских круговоротов — в Индийском океане, а также на севере и юге Атлантического и Тихого океанов. Также, например, хорошо заметен Гольфстрим, течение на севере Атлантики, которое делает климат в Западной Европе мягче, чем в остальных регионах на той же широте.