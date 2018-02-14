Скандинавский суперпроект: отель на солнечных батареях в арктическом климате

Использовать альтернативные источники энергии можно в самых разных условиях: это доказали шведские архитекторы, создавшие проект арктического отеля на солнечных батареях.

Возле ледника Свартисен (Svartisen) на севере Норвегии появится необычный отель Swart. Это слово, означающее «черный» или «синий», используется при описании глубокого цвета льда по сравнению с ярким белым снегом.

Здание отеля имеет форму кольца, что открывает панорамный вид на горы и фьорды. Оно отлично вписано в ландшафт, не нарушая природную красоту и даже дополняя ее. Архитекторы из бюро Snøhetta учли опыт строительства традиционных норвежских рыбацких домиков на сваях «fiskehjell» и «rorbu». Благодаря этому отель оказывает минимальное воздействие на почву и окружающую среду, а туристы получают возможность поплавать на лодках непосредственно под зданием.

Также проект призван доказать, что в самом суровом климате могут быть возведены энергоемкие строения. Сверхсовременные материалы, из которых будет создан Swart, позволяют на 85% сократить ежегодное потребление энергии по сравнению с обычными гостиницами. Остальные 15% отель будет вырабатывать сам, пишет National Geographic

Работая над проектом, специалисты в течение года изучали условия, в том числе подсчитывали объем отражения солнечных лучей. Благодаря этому была разработана конструкция солнечных батарей, способных наиболее эффективно генерировать электричество. Архитекторы подчеркивают, что долгие летние белые ночи позволяют аккумулировать даже больше энергии, чем это происходит на юге. Кроме того, выработкой энергии займутся геотермальные насосы.

Отель стал частью программы Powerhouse, над которой работает несколько норвежских компаний. Чтобы соответствовать этому стандарту, здание должно за 60 лет компенсировать всю энергию, использованную при его строительстве, эксплуатации и утилизации отходов.