В саудовской пустыне нашли древние скульптуры верблюдов в натуральную величину

Беспрецедентное открытие сделали археологи, обнаружившие в песках саудовской пустыни скульптуры верблюдов в натуральную величину, которым, по предварительной оценке, 2000 лет.

Изображения верблюдов уже встречались археологам в этом регионе, но последняя находка описывается как беспрецедентная по масштабу. В скалистых структурах на северо-западе Саудовской Аравии французские и саудовские археологи узнали очертания животных.

Неизвестно, почему древние художники решили вырезать верблюдов в скалах в столь безлюдной местности. Возможно, на этом участке когда-то располагалось святилище.

Наиболее распространенной тематикой древних художественных произведений в аравийском регионе являются сцены военных сражений, охоты или миграции животных, а также изображения зооморфных мифических существ. Верблюды же, как признаются археологи, выполнены в отличной от всех известных и привычных для региона технике, пишет moya-planeta.ru

Их пустынное расположение и близость к караванным маршрутам подсказывает, что скульптуры, вероятно, украшали стоянку, предназначенную для усталых путников и их верблюдов.