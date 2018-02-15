По случаю Дня влюбленных в Оргееве провели "Сердечный флешмоб"

100 китайских фонариков осветили накануне вечером небо над Оргеевом. Запустили их, по традиции, с местного стадиона. "Сердечный флешмоб" по случаю Дня влюбленных проводят здесь уже пятый год.

Авторы идеи - территориальная молодежная организация Демпартии. Ее активисты уверены: подобные акции не только делают отношения крепче, но и помогают найти свою вторую половинку тем, кто пока одинок.



"Это сердце - знак, что мы рядом с дорогими людьми. И что нам очень хорошо."



"Это помогает нам быть сплоченным сообществом. Город Оргеев обязательно должен быть сообществом, в котором вся молодёжь знакома друг с другом".



"Меня пригласила любимая. Сказала: надо запустить множество китайских фонариков. Я здесь, чтобы порадовать ее и принять участие в интересной акции."



Организаторы довольны: инициатива в Оргееве прижилась и стала доброй традицией.



"Автор идеи - бывший председатель местной молодежной организации. Он предложил провести такую кампанию в Оргееве, как только в Молдове появились летающие фонарики. Вслед за нами акцию подхватили в городах по всей стране. Это повод для гордости", - сказал секретарь Оргеевской организации ДПМ Марин Михайлов.





