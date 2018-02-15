Более 13 тысяч ветеранов военных действий получат материальную помощь

Правительство утвердило регламент о материальной помощи ветеранам военных действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее получат более 13 тысяч человек. В бюджете текущего года на эти цели запланировано более 22-х миллионов леев.

По тысяче выделят инвалидами боевых действий в Афганистане и вооруженного конфликта на Днестре, а также семьям погибших в этих войнах.



Также по тысяче леев получат ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы.



Для ветеранов Второй мировой войны предусмотрена ежегодная материальная помощь в размере 10 тысяч леев. Участники действий по разминированию территории и объектов после войны получат по 5000 леев.



Регламент устанавливает, что государство возьмет на себя половину расходов на транспортировку на родину молдавских граждан, погибших за границей, но не более 50 тысяч леев.





