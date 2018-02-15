На онлайн-аукционе продали фрагмент метеорита весом более 30 килограмм

Редкий фрагмент метеорита весом 70 фунтов (более 30 килограмм), обнаруженный в Аризонском кратере в США, продан в ходе интернет-торгов аукционного дома Christie's за рекордные 237,5 тысяч долларов, сообщает телеканал CNBC.

Так называемый железный метеорит был найден в районе Аризонского кратера, образовавшегося после падения метеорита около 50 тысяч лет назад. Оценочная стоимость лота составляла 150-250 тысяч долларов. Кто приобрел фрагмент космического объекта, не сообщается.

"Это очень необычный экземпляр. Большинство из них очень неокатанные, но у этого немного изогнутая поверхность, которая напоминает скульптуры Генри Мура", — сказал бывший владелец лота Дэррил Питт.

В следующий раз аукционный дом планирует выставить на торги метеорит 10-17 апреля в Лондоне. Это будет фрагмент небесного тела, упавшего неподалеку от американского города Детройт в штате Мичиган в январе текущего года, пишет РИА Новости







