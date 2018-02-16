Молний в XXI веке станет намного меньше

Шотландские учёные детально смоделировали, как будет изменяться взаимодействие частиц в грозовых облаках по мере потепления, и выяснили, что, вопреки предшествующим оценкам, оно будет вести к снижению частоты ударов молний. Из-за этого природные пожары станут реже, в особенности в тропиках. Исследование также поднимает вопрос о надёжности моделей поведения облаков в условиях изменения климата. Соответствующая статья опубликована в Nature Climate Change.

Молнии возникают от трения микроскопических частиц льда в облаках. В современных условиях молнии чаще всего бьют в тропических и экваториальных зонах — там теплее, от этого выше влажность воздуха, больше высота облаков. Поэтому долгое время считалось, что глобальное потепление, меняющее зоны умеренного климата по образцу тропических, а тропические — по образцу экваториальных, будет вести к росту частоты ударов молний.

Как сообщает life.ru, в этот раз учёные попробовали сделать оценку частоты будущих ударов молний исходя не из общих данных по высоте облачности в разных климатических зонах, а на основании микрофизических моделей — выясняя, как изменится взаимодействие частиц льда в облаках. У них получилось, что при снижении разницы температур между различными слоями тропосферы (считается, что именно это происходит при потеплении) вынос частиц льда вверх будет уменьшаться. Поэтому даже при большой высоте облаков, как сегодня на экваторе, частота образования молний будет снижаться.

Это позитивная новость — от молний возникает подавляющее большинство природных пожаров, приводящих к гибели заметного количества растений и животных. Кроме того, молнии часто повреждают инфраструктуру и дома в разных климатических поясах. По расчётам авторов работы, при максимально ожидаемом уровне роста среднегодовых температур на Земле — с 15 до 20 градусов Цельсия — частота ударов молний по всему миру снизится на 15 процентов.

Читайте также: Геологи обнаружили супервулкан, который может убить сто миллионов человек