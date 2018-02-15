В Таиланде водитель погиб после того, как вывел 50 человек из огня

Водитель двухэтажного автобуса, загоревшегося на горной дороге на севере Таиланда, спас 50 своих пассажиров, но сам погиб, пытаясь спасти автобус, сообщает в четверг интернет-версия газеты Bangkok Post.

Водитель, гражданин Таиланда Самран Дуанг-Саат, вечером в среду вез в своем автобусе 50 мьянманских гастарбайтеров, возвращавшихся домой после работы в Таиланде, из провинции Пхетчабури к мьянманской границе в провинции Так. На горной дороге внезапно загорелся двигатель автобуса, и пламя быстро перекинулось в салон. Водитель немедленно остановил автобус и помог всем пассажирам выбраться наружу, а затем с помощью добровольцев из числа пассажиров, начал тушить пожар, сообщает РИА Новости Когда пожар был практически ликвидирован, автобус, стоявший на горном склоне, внезапно тронулся и поехал вниз. Дуанг-Саат на ходу запрыгнул в кабину, чтобы попытаться его остановить, однако тормозная система, выгоревшая при пожаре, не срабатывала. Автобус, набравший на спуске большую скорость, врезался в шедший в том же направлении грузовик. При этом столкновении водитель автобуса погиб.







Комментарии

Другие новости