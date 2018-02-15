Саудовская Аравия намерена удвоить добычу газа за 10 лет

Саудовская Аравия намерена резко увеличить инвестиции в разработку своих запасов природного газа. Об этом, как пишет Finanz.ru, сообщил министр энергетики страны Халед аль-Фалих. Сейчас газ, добываемый в стране, полностью используется для внутреннего потребления. Объем добычи составляет 110 млрд кубометров в год.

По словам министра, королевство, уже занимающее первое место в мире по производству нефти и ее экспорту на мировой рынок, намерено нарастить добычу газа вдвое за ближайшие 10 лет.

В количественном исчислении это будет означать рост производства до 220 млрд кубометров в год, который позволит Саудовской Аравии занять четвертое место в мире по этому показателю.

В настоящее время лидером в добыче газа являются США (751 млрд кубометров в год), затем следует Россия (642 млрд кубометров), а далее с большим отрывом - Иран (226 млрд кубометров), передает newsru.com.

Занимающий четвертое место Катар добывает 126 млрд кубометров в год, из которых более 80% уходит на экспорт.

По мере развития рынка сжиженного природного газа и использования разовых изменений ценовой конъюнктуры мобильность поставок возрастет, а выбор направлений для экспорта станет шире, говорят эксперты.

Помимо экспорта возможный сценарий для Саудовской Аравии - развитие внутреннего рынка газа. В этом случае страна сможет снизить потребление собственной нефти, отправляя больше объемов на экспорт.



