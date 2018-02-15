Беглого заключенного нашли на потолке тюрьмы

Сотрудники полицейского управления города Касл-Рок (штат Колорадо) предотвратили попытку побега заключенного. Об этом сообщается на странице шерифа графства Дуглас в Facebook.

Отмечается, что 34-летнему Коди Крукеру удалось покинуть камеру, но выйти за пределы тюрьмы он не смог. Территорию учреждения оцепили, полицейские вместе с собаками-ищейками приступили к поискам. Примерно через час заключенного нашли: мужчина прятался внутри потолка. Персоналу тюрьмы пока неизвестно, как ему удалось туда забраться.

Крукера сняли с потолка и снова заключили под стражу. Врачи не обнаружили у него каких-либо повреждений, пишет РИА Новости

Мужчина оказался в тюрьме по подозрению в оказании давления на чиновника и подделке документов. Кроме того, его обвиняют в мелкой краже и хранении приспособлений для употребления наркотиков, сообщает местный телеканал WHNT.







