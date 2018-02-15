В Риме часть дороги провалилась в десятиметровую яму вместе с авто

В столице Италии Риме возле строительного карьера обвалилась дорога и в яму упали припаркованные автомобили. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщает издание La Stampa.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в среду. В результате обрушения с высоты 10 метров, в строительный карьер провалилась часть дороги, вместе с заграждениями и семью припаркованными автомобилями.

По счастливой случайности в машинах не было людей, поэтому обошлось без жертв. Спасательные службы эвакуировали жителей двух близ стоящих домов, передает korrespondent.net.

"Это 20 семей, 50-60 человек. Первое, что мы сделаем, - это установить ответственность ", - заявила мэр Рима Вирджиния Рагги.

Прокуратура Рима открыла производство по факту обрушения. Предположительно причиной обрушения может быть, как проникновение воды, так и находящаяся рядом строительная площадка. Строительные работы в районе продолжаются с октября прошлого года.