Восемьдесят один вуз в Бельгии подозревают в выдаче "липовых" дипломов

Восемьдесят один вуз в Бельгии подозревают в выдаче "липовых" дипломов – образовательные учреждения проверяют на предмет того, злоупотребляли ли они именем университета или института, сообщила в среду газета Libre Belgique со ссылкой на министра экономики королевства Криса Петерса.

Ведомственная инспекция проводит расследование в отношении 52 вузов, расположенных в Брюсселе, 18 — во Фландрии и 11 — в Валлонии.

Эти учебные учреждения предлагают как заочные курсы, так и уроки ex cathedra. Инспекция министерства экономики призвана установить, предоставляют ли эти вузы достоверную информацию о предлагаемых курсах и дипломах.

Наиболее распространенное нарушение заключается в том, что учреждение утверждает, что оно признано университетом или институтом, или что оно присваивает степени бакалавра, магистра или доктора, при том, что это не так, сообщает РИА Новости







