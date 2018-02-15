На Прикарпатье пытались сжечь музей Бандеры

В селе Старый Угрынив (Ивано-Франковская область) неизвестный злоумышленник в четверг, 15 февраля, бросил самодельное взрывное устройство в музей Степана Бандеры. Об этом рассказала пресс-секретарь областного управления Нацполиции Мирослава Белдик, сообщает местное издание Репортер.

"Неизвестный проник на территорию музея и бросил в дверь музея самодельное взрывное устройство", - рассказала Белдик.

По ее словам, взрывное устройство было с зажигательной смесью, в результате чего загорелись двери музея. Сотрудники музея смогли быстро потушить пламя.

"Причинили нам вреда немного, чтобы привлечь внимание. Кто и зачем - не знаю. Какой-то подлый предатель. Сейчас здесь работают следователи. В музее есть камеры видеонаблюдения", - рассказал директор музея Степан Лесив.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, решается вопрос о квалификации дела.

Музей Степана Бандеры в Старом Угринове открыли 30 декабря 2000 года, отмечает korrespondent.net.