Эксперимент: стресс и связанные с ним расстройства заразительны

Исследователи Университета Калгари выявили удивительную особенность: родственники, друзья, общающиеся с людьми, имеющими посттравматическое стрессовое расстройство, сами демонстрируют симптомы этого отклонения. Причем, личный травматичный опыт здесь не играет роли.

Итак, стрессовые сигналы, исходящие от окружающих, могут менять мозг человека подобного реальному стрессу. Ученые исследовали описанный феномен на примере пар мышей. Они изымали одно животное из каждой пары грызунов и подвергали его стрессу. Затем пары воссоединялись. Далее эксперты проверили реакции особых клеток мозга. Оказалось, у обеих особей в паре менялись мозговые сети одинаковым образом.



Получается, стресс заразителен. Схема такова: у одной особи активация нейронов приводит к выбросу соединения, сигнализирующего об опасности (предупреждающий сигнал). Этот сигнал улавливает другая особь, а она уже может передать информацию всей группе. Таким образом работает защитный эволюционный механизм. Он актуален и для людей.



Примечательно: после социального взаимодействия эффекты от стресса удавалось обратить вспять, но только у самок. У них негативное влияние, оказываемое на нейроны, уменьшалось почти в два раза после общения с особями, не подвергавшимися стрессу, передает meddaily.ru.