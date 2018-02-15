В Деснянском районе столицы произошла авария, в результате которой пострадали трое людей.
Выяснилось, что водитель автомобиля Volkswagen Passat CC, который двигался от улицы Николая Закревского по улице Теодора Драйзера в направлении улицы Бальзака, не справился с управлением из-за высокой скорости, передает Эспрессо.
В результате на пересечении улицы Драйзера и проспекта Маяковского, то есть на перекрестке с круговым движением, он просто поехал прямо. Сначала он сбил дорожный знак, а затем врезался в отбойник, на котором автомобиль подлетел и, пролетев в воздухе около 20 м, упал с высоты примерно 7-10 метров в середину круга, где находится пешеходный переход.
В то время людей на месте происшествия было мало, поэтому удалось обойтись без жертв среди пешеходов. Тем не менее, одного парня падающая с высоты 10 м машина лишь чудом не задела, пишет УНИАН.
Он рассказал, что машина упала чуть ли ему не на голову. Парень первым подбежал к разбитой вдребезги машине и оказывал помощь пострадавшим - одну бесчувственную девушку он вытащил из машины, и впоследствии передал медикам скорой помощи.
Врачи госпитализировали водителя и двух его пассажирок с травмами различной степени тяжести. Что же стало причиной такого каскадерского трюка - установят правоохранители.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День придаст решимости Вашим действиям. Многие получат премии или гонорары. Следует остерегаться стремления к авторитарности и чрезмерной придирчивости к недостаткам окружающих, иначе к концу дня Вы рискуете остаться в одиночестве. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День в целом благоприятен. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День будет отмечен высокой активностью. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
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