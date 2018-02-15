Японский гиперкар показал рекордный разгон

Электрический гиперкар Owl японской компании Aspark разогнался с места до 100 км/час за 1,921 на тестовом полигоне в префектуре Тотиги секунды и теперь вполне обоснованно претендует на звание самого быстрого серийного автомобиля в мире.

Owl превзошел показатели 850-сильного дрэгового Dodge Challenger SRT Demon, набирающего первую сотню за 2,3 секунды, а также быстрейшего электрокара Нюрбургринга - 1360-сильного Nio EP9, которому для разгона с 0 до 100 км/ч требуется 2,7 секунды.

Мощность силовой установки тестовой машины — более 1000 лошадиных сил. Для питания моторов используется не только аккумуляторы, но и суперконденсаторы, которые помогают при кратковременном разгоне, отмечает издание. Масса Owl - 850 кг, высота - 99 см.

Работа на этим гиперкаром велась с 2014 года силами нескольких сотрудников японской консалтинговой компании. Публичный дебют прототипа состоялся на автосалоне во Франкфурте осенью 2017 года. Выставочный экземпляр оснащался двумя электромоторами, суммарная отдача которых составляла 435 лошадиных сил и 764 Нм крутящего момента.

Фирма Aspark намерена выпустить всего 50 экземпляров Owl. Цена за единицу составит 460 миллионов иен (4,3 млн долларов), передает newsru.com.