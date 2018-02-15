Более тонны копченостей и колбас уничтожили из-за нарушений. ФОТО

Более тонны копченостей и колбасных изделий были уничтожены на специальном предприятии. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов обнаружило сомнительную продукцию в ходе пров ерки на яловенском мясоперерабатывающем предприятии.

В ходе проверки предприятия в Яловенском районе сотрудники Агентства обнаружили серьезные нарушения. Были взяты пробы, и после лабораторных исследований было установлено, что произведенные продукты не соответствуют техническим нормам и действующим нормативным актам.

Таким образом, 1205 килограммов колбас были изъяты для последующего уничтожения. Предприятие было оштрафовано в соответствии с Кодексом о правонарушении на 120 условных единиц.

Предприятие было временно закрыто до устранения нарушений, отрицательно повлиявших на технологический процесс, сообщает noi.md.