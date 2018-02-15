McDonald's решил изменить состав детского меню Happy Meal

Американская компания McDonald's Corp. приняла решение убрать чизбургеры из детского меню Happy Meal.

Так, в США изменения начнутся уже в 2018 году, а до конца 2022 года они будут реализованы в 120 странах.

С июня текущего года все варианты детского меню США будут соответствовать новым, менее вредным для здоровья параметрам: калорийность не выше 600 ккал, содержание добавленного сахара и насыщенных жиров - не более 10% в каждом случае.

Для остальных стран предполагается увеличить долю таких вариантов Happy Meal с текущих 28% до 50%, пишет nv.ua.

По умолчанию в меню будет лишь три основных блюда на выбор: гамбургер и два варианта наггетсов.

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