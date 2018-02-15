Десять американских школьников отравились конфетами с марихуаной

В Сан-Франциско ученики одной из средних школ употребили слишком много марихуаны в учебном заведении, после чего попали в больницу. Об этом сообщает Fox KTVU.

Врачей и полицию вызвали школу, когда у 10 учеников появились симптомы наркотической интоксикации. В результате пять из них в возрасте от 12 до 15 лет доставили в больницу.

Одноклассники пострадавших рассказали, те ели радужные конфеты с изображением конопли, похожие на таблетки ксанакса и курили электронную сигарету с маслом марихуаны. Полицейские нашли на месте инцидента коробку с маркировкой медицинский каннабис, пишет korrespondent.net

В полиции напомнили, что проносить наркотические вещества и алкоголь на территорию школы – грубое нарушение правил учебного заведения. Но правоохранители не будут начинать расследование, если администрация школы их не попросит.

Напомним, с 1 января 2018 года в Калифорнии легализовано употребление каннабиса в рекреационных целях. Местные жители старше 21 года могут приобретать, транспортировать, обладать и потреблять до 28,5 грамма марихуаны и 8 граммов марихуанового концентрата. Также разрешается выращивать до шести растений марихуаны в местах, которые "не видны общественности".

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