Супруги смогут разводиться в отделах записи актов гражданского состояния

Расторжение брака можно будет оформить в отделах записи актов гражданского состояния. Законопроект об этом был принят парламентом в окончательном чтении.

Согласно внесенным поправкам, брак может быть расторгнут при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих своих общих несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных), в случаях, когда между ними отсутствуют споры, связанные с разделом общего имущества или содержанием нетрудоспособного супруга.

В случаях возникновения споров между супругами относительно детей, раздела имущества, которое является совместной собственностью, или содержания нуждающегося нетрудоспособного супруга расторжение брака производится в судебном порядке.

Новые изменения предусматривают также и поправки в Гражданский кодекс. Согласно им, все документы, связанные с процессом расторжения брака будут обрабатываться с помощью единой встроенной программы управления.

Эти положения вступят в силу наряду с созданием условий для их применения, передает Молдпрес. Правительство в течение 12 месяцев должно подготовить всю необходимую нормативно-правовую базу.