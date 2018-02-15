Про российского милиционера-маньяка снимут сериал

Видеосервис START.ru анонсировал телесериал, главным героем которого станет один из самых жестоких маньяков в криминальной истории России - Михаил Попков.

Младший лейтенант милиции Попков с 1994-го по 2010 год изнасиловал и убил в иркутском Ангарске не менее 22 молодых женщин. После ареста в 2012 году "ангарский маньяк" признался, что убил 81 человека. Всем жертвам милиционера было от 19 до 28 лет. Все, кроме одной из девушек, на момент смерти были нетрезвыми. Перед убийствами Попков насиловал своих жертв.

Создатели сериала взяли у приговоренного к пожизненному заключению маньяка серию интервью и намерены положить их в основу сценария.

"Очевидно, что достоверность нашего проекта будет высокой. Проведена большая и кропотливая подготовительная работа. Своими наблюдениями с нами поделился следователь, который ведет это дело с 2014 года. Помощь в составлении психологического портрета прототипа главного героя помогли также составить свидетели и те, кто знают Попкова лично. Мы отдаем себе отчет в том, что снимаем не просто детективный сериал. За этой историей - боль настоящих людей, потерявших своих близких, поэтому мы действуем очень осторожно" - рассказала "Кинопоиску" креативный продюсер студии START Ирина Сосновая.

С помощью проекта авторы идеи надеются понять, что может подтолкнуть человека к убийствам и как российское общество могло повлиять на появление маньяка, передает newsru.com.