Автолюбитель выстрелил в ногу москвичу из-за парковочного места

Вечером 14 февраля рядом с расположенным на Ярославском шоссе шиномонтажом автолюбитель вступил в конфликт с оппонентом из-за места на парковке.

Злоумышленник не ограничился словами и достал пистолет. Преступник выстрелил в ногу москвичу, после чего уехал с места происшествия на иномарке Kia Sorento.

Пострадавший был госпитализирован с ранением бедра, пишет РЕН ТВ.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия, разыскивается открывший стрельбу водитель.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве подтвердили факт произошедшего. Там отметили, что получивший ранение мужчина был госпитализирован.