Бездомный развел костер в туалете московского кинотеатра

Бездомный развел костер в кинотеатре, расположенном на Лобненской улице Москвы.

Вечером 14 февраля мужчина зашел в кабинку туалета и развел костер в унитазе, используя туалетную бумагу.

На этом он не остановился и принялся тушить огонь ногой — пламя перешло на сапог, и мужчина получил ожог ноги, пишет ren.tv.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия. Впоследствии было установлено, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Предполагается, что у бездомного может наблюдаться расстройство психики.

Пострадавший был доставлен в одну из столичных больниц.