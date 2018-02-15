Психологи вычислили, сколько денег нужно для счастья

Американские психологи (из университетов Виргинии и Пердью, штат Индиана) вычислили зарплату счастливого человека для всего мира. По их данным, оптимальный размер дохода, в среднем, по миру — 95 тысяч долларов в год. Однако для эмоционального равновесия хватит и 60-75 тысяч долларов в год.

Семьям с детьми понадобится больше денег, но прирост не будет прямо пропорциональным количеству членов семьи. Австралийцам для счастья нужно 125 тысяч долларов в год на одного, жителям Северной Америке — 105 тысяч, Западной Европы — 100 тысяч. Между тем в Восточной Европе оптимальный уровень намного ниже — 45 тысяч долларов в год, в Южной Америке еще меньше — 35 тысяч долларов.

В свою очередь всемирный рейтинг консалтинговой компании Gallup сопоставил уровень заработка с уровнем удовлетворения жизнью и выяснил, что чем больше доход превышает оптимальный уровень, тем меньше человек радуется жизни.

Кроме того, психологи пришли к выводу, что счастье имеет свой переломный момент: чем больше мы имеем, тем больше мы хотим. Согласно исследованиям, дешевле счастье обходится мужчинам, чем женщинам, людям с начальным образованием, чем выпускникам университетов, передает Вести.ру.