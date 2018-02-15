В Сети высмеяли забор у школы-интерната под Псковом, который строили 7 лет

В Псковской области открыли забор из горбыля, который строили семь лет.

Как сообщают пользователи Сети, еще в 2011 году суд потребовал установить забор около местной школы-интерната, но на это не было выделено финансирования.

Но деньги нашлись, так что забор наконец-то сделали. Когда пользователи Сети его увидели, то стали оставлять иронические комментарии по поводу его вида.