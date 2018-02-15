В Молдове появится День конкуренции

Список памятных, праздничных и выходных дней будет дополнен новым профессиональным праздником – Днем конкуренции. Проект поправки к законодательству в этой связи сегодня принял парламент.

Инициатива принадлежит группе депутатов и направлена ​​на продвижение в обществе культуры конкуренции и защиты интересов потребителей, передает Молдпрес.

Проект об учреждении Дня конкуренции был разработан Советом по конкуренции и призван способствовать приближению к передовому международному опыту в этой области.

День конкуренции будет рабочим ​​и будет ежегодно отмечаться 30 июня. В этот день в 2000 году был принят Закон о защите конкуренции.

В большинстве стран Всемирный день конкуренции отмечается 5 декабря. Он был учрежден в 2010 году по инициативе Конференции ООН по торговле и развитию в ознаменование 30-й годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками.