Кишинев и Тирасполь договорились о деятельности отраслевых рабочих групп

Кишинев и Тирасполь договорились активизировать деятельность отраслевых рабочих групп. Договоренности достигли политические представители сторон Кристина Лесник и Виталий Игнатьев в ходе встрече, которая прошла в четверг в офисе Миссии ОБСЕ в Кишиневе. На ней присутствовали также представители участников формата "5+2".

Лесник сообщила, что в ходе встречи проанализирован ход договоренностей по выполнению протокольных решений, которые подписаны в ноябре 2017 года, передает Инфотаг.



По ее словам, есть прогресс и успешно решаются вопросы, обозначенные в трех протоколах - открыто движение через мост у сел Гура Быкулуй и Бычок, решена проблема функционирования школ с преподаванием на румынском языке в Приднестровье, а также вопрос о признании приднестровских дипломов об образовании правительством Молдовы.

"Мы оптимистично смотрим на реализацию двух других протоколов - по регистрации автомобилей с приднестровскими номерами и о решении проблем молдавских владельцев земли в Приднестровье", - сказала Лесник. По ее словам, на следующей неделе, 21 февраля, переговорщики примут участие в заседание рабочей группы по вопросам транспорта.



"После этого мы проведем заседание с участием всех рабочих групп по отраслям, чтобы активизировать их работу. Также договорились, что возобновится работа подгрупп в области банковской деятельности и по правам человека. Для нас это очень важно, так как необходимо обеспечить права граждан РМ в Приднестровье", - отметила Лесник.



В свою очередь, Виталий Игнатьев выразил удовлетворение тем, что удалось договориться по активизации работы всех 11 групп, а также запустить работу двух подгрупп".



"Важно обсуждать эти вопросы, так как они касаются повседневной жизни людей. Очень важно также решить проблему регистрации автомобилей и транспортировки грузов по железной дороге, так как это также касается проблем граждан. Я надеюсь, что эти проблемы будут решаться также эффективно, как удалось решить проблемы школ и апостилирования дипломов", - сказал Игнатьев.