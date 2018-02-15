Молдова получит более 43 млн евро на проекты регионального развития

Евросоюз предоставит Молдове 43,4 млн евро в рамках проекта "Строительство инфраструктуры водоснабжения и канализации, повышение энергоэффективности зданий". Соответствующий меморандум о намерениях подписан в четверг в Кишиневе.

Как передает Инфотаг, глава делегации ЕС в Молдове Петер Михалко сказал на церемонии запуска проекта, что "реализация намеченного позволит улучшить качество жизни более чем 200 тысяч граждан, проживающих в 22 населенных пунктах северного, центрального, и южного регионов развития"



"Проект продолжает масштабную программу по модернизации местных публичных услуг (MSPL), которая осуществляется с 2010 г. при финансовой поддержке Евросоюза в размере 8,5 млн. евро. Делегация ЕС приложит все усилия, чтобы проект был реализован своевременно и в соответствии с европейскими стандартами качества", - заверил он, напомнив, что "ЕС исповедует принцип "нулевой терпимости" к таким понятиям, как коррупция и непрозрачность деятельности".



Госсекретарь министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Дорин Андрос отметил, что в рамках проекта будет реализовано 18 субпроектов: десять - в области водоснабжения и канализации, которые предполагают прокладку более 300 км трубопроводов и строительство семи станций по очистке воды; и восемь - по повышению энергоэффективности образовательных учреждений".



"На первом этапе предстоит провести технико-экономическое обоснование при экспертной поддержке Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ), и непосредственное выполнение работ, к которым планируется приступить в 2019 г.", - сказал Андрос.